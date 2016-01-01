Медиаисследование "Мобильный репортер"

"Пробка" из судов собралась в Керченском проливе

На северо-востоке столицы совершено нападение на сотрудников связи

В Самаре на Красноглинском шоссе выгорело здание кафе и автосервиса

В Калининграде с улиц не вывозят снег

В Смоленске появилась зимняя радуга

В Исторический музей в Москве выстроились большая очередь

В Аптекарском огороде найден Ждун

Глава Крыма Аксёнов остановил ремонт дороги, который выполнялся с нарушением технологии

В Челябиске снег убирают с помощью гироскутера

В Калининграде нарушают технологию укладки асфальта

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  На Дмитровском шоссе в Москве реконструируют пост ДПС

На Дмитровском шоссе в Москве реконструируют пост ДПС

Автор:
Max_019
Дата публикации:
14:19
  • 18
  • 0

В столице продолжается программа по замене бывших постов ДПС на диспетчерские пункты Центра организации дорожного движения (ЦОДД). Вначале такие пункты появились на МКАД и крупных магистралях, а теперь они появляются и на остальных трассах. Одной из таких стало Дмитровское шоссе. Пост ДПС пустовал несколько лет. Сейчас идут работы по реконструкции существующего поста ДПС для нужд ЦОДД. Пост расположен у дома 118 на Дмитровском шоссе. В каждом таком пункте будут работать сотрудники ЦОДД, Московского паркинга, службы судебных приставов и весового контроля. Во время спецопераций («Перехват», «Нелегал», «Автобус» и других) на постах будут дежурить полицейские и инспекторы ГИБДД. Использование таких пунктов позволит оперативно реагировать на заявки по устранению неисправностей светофоров и дорожных знаков, а также регулировать дорожное движение в случае необходимости. Диспетчерские пункты помогают контролировать движение грузовиков на МКАД, а во время чемпионата мира по футболу и Кубка конфедераций их будут использовать для обеспечения безопасности всех участников дорожного движения. Всего в городе будет 19 таких постов.

  • 18
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

7 0
15:12 | Uwis
В столице стартовал фестиваль "Московская масленица"
38 0
14:09 | Sargo
Последствия ДТП на ул. Мусоргского с участием автобуса
93 2
31.01 18:31 | vkontakte131829332
На Дмитровском шоссе инспекторы ДПС останавливают для проверки автомобили на остановке общественного транпорта
45 0
14.02 23:56 | Uwis
17 февраля начинаются работы по реконструкции платформы №1 станции Фрязино Пассажирская
224 2
08.02 23:50 | tim777
Москвичи оценят новую подсветку пешеходных переходов в проекте «Активный гражданин»