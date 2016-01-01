На Дмитровском шоссе в Москве реконструируют пост ДПС

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В столице продолжается программа по замене бывших постов ДПС на диспетчерские пункты Центра организации дорожного движения (ЦОДД). Вначале такие пункты появились на МКАД и крупных магистралях, а теперь они появляются и на остальных трассах. Одной из таких стало Дмитровское шоссе. Пост ДПС пустовал несколько лет. Сейчас идут работы по реконструкции существующего поста ДПС для нужд ЦОДД. Пост расположен у дома 118 на Дмитровском шоссе. В каждом таком пункте будут работать сотрудники ЦОДД, Московского паркинга, службы судебных приставов и весового контроля. Во время спецопераций («Перехват», «Нелегал», «Автобус» и других) на постах будут дежурить полицейские и инспекторы ГИБДД. Использование таких пунктов позволит оперативно реагировать на заявки по устранению неисправностей светофоров и дорожных знаков, а также регулировать дорожное движение в случае необходимости. Диспетчерские пункты помогают контролировать движение грузовиков на МКАД, а во время чемпионата мира по футболу и Кубка конфедераций их будут использовать для обеспечения безопасности всех участников дорожного движения. Всего в городе будет 19 таких постов.