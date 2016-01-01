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Последствия ДТП на ул. Мусоргского с участием автобуса

Автор:
Sargo
Дата публикации:
14:09
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На северо-востоке Москвы на улице Мусоргского произошло ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля.

  • 38
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