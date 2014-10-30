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На северо-западе Москвы автомобиль выскочил на встречку и совершил ДТП

Автор:
Стрелец
Дата публикации:
15:01
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Около час дня на Путилковском шоссе столкнулись два автомобиля. Со слов водителя Hyundai Getz, он двигался из Митино в сторону МКАД. На скользкой после снегопада дороге его занесло, закрутило и выбросило на встречную полосу, где он столкнулся с автомобилем Opel Antara, который двигался в сторону района Митино, после чего воткнулся в отбойник. Машины получили сильные повреждения. Водителям и пассажирке оказали помощь на месте. Госпитализация никому не потребовалась. На месте работают сотрудники ДПС. Причину и виновника ДТП выявит группа разбора.

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