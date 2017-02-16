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Главная  /  Репортажи  /  Плачевное состояние дороги в Краснодаре

Плачевное состояние дороги в Краснодаре

Автор:
Михаил Хачикян
Дата публикации:
18:00
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Центральная улица города Краснодара уже несколько лет в таком состоянии и ни кто не делает ее.

  • 5
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Комментарии (0)

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