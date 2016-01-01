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Главная  /  Репортажи  /  Уборка снега на дорогах Первоуральска в Свердловской области

Уборка снега на дорогах Первоуральска в Свердловской области

Автор:
AVorobyov
Дата публикации:
22:57
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Уборка снега на дорогах в городе Первоуральске Свердловской области. Первый раз за зиму вывезли снег.

  • 4
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