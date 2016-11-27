Вестибюль станций метро "Кузьминки" будет закрыт в ближайшие выходные

Автор: alextsaryev99 Дата публикации: 20:44

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Вестибюли станций «Кузьминки» и «Сходненская» Таганско-Краснопресненской линии столичной подземки будут закрыты в ближайшие выходные - 18 и 19 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «Московский метрополитен». «В рамках программы благоустройства в предстоящие выходные будут закрыты вестибюли нескольких станций Московского метрополитена. Для входа в метро и выхода в город пассажиры смогут воспользоваться соседними вестибюлями, расположенными в непосредственной близости от закрытых», - говорится в сообщении. Уточняется, что с 22:00 пятницы, 17 февраля, до открытия метрополитена в понедельник, 20 февраля, для пассажиров будет закрыт западный вестибюль станции «Кузьминки» (со стороны последнего вагона из центра). Также с 00:00 субботы, 18 февраля, до открытия метрополитена в понедельник, 20 февраля, будет закрыт северный вестибюль станции «Сходненская» (со стороны первого вагона из центра). «Кроме этого, вестибюль станции «Севастопольская» до 19 февраля будет закрываться ежедневно с 22:00, вход и выход в указанный период - через станцию «Каховская». Также в предстоящие выходные для пассажиров будут частично закрыты вестибюли станций «Третьяковская» и «Тимирязевская»», - пояснили в пресс-службе. В метро напомнили, что до 23 февраля 2017 г. закрыт на реставрацию северный вестибюль станции «Спортивная» (вход и выход - через южный вестибюль), до 1 марта 2017 г. закрыты западные вестибюли станций «Фили» и «Пионерская» (вход и выход - через восточные вестибюли), до 1 мая 2017 г. закрыт северный вестибюль станции «Кутузовская» (вход и выход - через южный вестибюль и станцию «Кутузовская» Московского центрального кольца). «Вместе с тем до 15 мая 2017 г. закрыт вестибюль станции «Петровско-Разумовская» Серпуховско-Тимирязевской линии (вход и выход - через вестибюли станции «Петровско-Разумовская» Люблинско-Дмитровской линии), до 31 декабря 2017 г. закрыт восточный вестибюль (включая подуличный переход) станции «Полежаевская» (вход и выход - через западный вестибюль)», - добавили в пресс-службе. Также в связи с проведением работ по замене эскалаторных комплексов закрыты до 31 августа 2017 г. северный вестибюль станции «Красные ворота» (со стороны первого вагона из центра) и до 30 сентября 2017 г. северный вестибюль станции «Ленинский проспект» (вход и выход - через южный вестибюль и вестибюли станции «Площадь Гагарина» Московского центрального кольца).