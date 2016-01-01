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На площади Революции выросла Ледяная Крепость с мощными стенами и зимними стражами высотой в 2,5 метра

Автор:
Uwis
Дата публикации:
20:41
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На площади Революции, в рамках фестиваля "Московская масленица", выросла Ледяная Крепость с мощными стенами и зимними стражами высотой в 2,5 метра. Они охраняют величественную Ледяную Деву и символ её власти - ледяной трон. В течение масленичной недели подданные Зимы в образах славянского фэнтези будут развлекать посетителей народными играми: хоккеем с репой и игрой в "кубари", а внутри Крепости можно насладиться излюбленной забавой и детей и взрослых - катанием с ледяных горок.

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