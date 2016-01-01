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Масленичные развлечения в Новопушкинском сквере

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
20:39
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На центральных площадках столицы сегодня стартовал фестиваль "Московская масленица". В Новопушкинском сквере для детей есть интересные забавы : волшебный колодец с золотыми шарами, качели выполненные как дымковская игрушка. Также в сквере есть познавательная выставка с экспозицией игрушек : дымковская, филимоновская, ковровская, каргопольская. А еще в шале проводят мастер-классы по кулинарии. Сегодня все желающие готовили сыр моцарелла.

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