Масленичные развлечения в Новопушкинском сквере
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 20:39
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На центральных площадках столицы сегодня стартовал фестиваль "Московская масленица". В Новопушкинском сквере для детей есть интересные забавы : волшебный колодец с золотыми шарами, качели выполненные как дымковская игрушка. Также в сквере есть познавательная выставка с экспозицией игрушек : дымковская, филимоновская, ковровская, каргопольская. А еще в шале проводят мастер-классы по кулинарии. Сегодня все желающие готовили сыр моцарелла.
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