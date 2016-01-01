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Гигантский музыкальный инструмент "Ксилофон" и “Дымковские игрушки” на фестивале "Московская масленица"

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
20:38
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В рамках фестиваля "Московская масленица" Тверской бульвар окунулся в мир "Дымковской игрушки". Качели, карусели, горка все выполнено в этом стиле. Для любителей музыки на бульваре установлен гигантский музыкальный инструмент "Ксилофон", взяв молот и ударив по трубам все желающие могут поиграть и услышать несложную музыку, придуманную вами. Для детей множества забав веселая игра смесь хоккея и футбола- метлобол, для совсем маленьких милая горка, с фигурками тройки лошадей запряженных в сани, карусели с фигурками барышень в ярких нарядах.

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