Гигантский музыкальный инструмент "Ксилофон" и “Дымковские игрушки” на фестивале "Московская масленица"

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 20:38

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В рамках фестиваля "Московская масленица" Тверской бульвар окунулся в мир "Дымковской игрушки". Качели, карусели, горка все выполнено в этом стиле. Для любителей музыки на бульваре установлен гигантский музыкальный инструмент "Ксилофон", взяв молот и ударив по трубам все желающие могут поиграть и услышать несложную музыку, придуманную вами. Для детей множества забав веселая игра смесь хоккея и футбола- метлобол, для совсем маленьких милая горка, с фигурками тройки лошадей запряженных в сани, карусели с фигурками барышень в ярких нарядах.