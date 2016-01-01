Медиаисследование "Мобильный репортер"

"Пробка" из судов собралась в Керченском проливе

На северо-востоке столицы совершено нападение на сотрудников связи

В Самаре на Красноглинском шоссе выгорело здание кафе и автосервиса

В Калининграде с улиц не вывозят снег

В Смоленске появилась зимняя радуга

В Исторический музей в Москве выстроились большая очередь

В Аптекарском огороде найден Ждун

Глава Крыма Аксёнов остановил ремонт дороги, который выполнялся с нарушением технологии

В Челябиске снег убирают с помощью гироскутера

В Калининграде нарушают технологию укладки асфальта

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Сугробы вместо дороги в деревне Студёные Выселки в Липецкой области. По следам наших выступлений

Сугробы вместо дороги в деревне Студёные Выселки в Липецкой области. По следам наших выступлений

Автор:
Лев Михалыч
Дата публикации:
22:14
  • 9
  • 0

После выхода в эфире телеканала "Россия 24" репортажа "Сугробы вместо дороги в деревне Студёные Выселки в Липецкой области", глава сельской администрации осерчал и улицу почистили. Но запала хватило только лишь на 50 метров в начале улицы.

  • 9
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

4 0
22:57 | AVorobyov
Уборка снега на дорогах Первоуральска в Свердловской области
5 0
22:50 | kartsev46_
Нарушение техники безопасности на стройке в городе Курчатове Курской области
12 0
20:45 | LaimeLaim
Уборка снега в центральной части столицы
62 1
11.02 23:44 | Лев Михалыч
Сугробы вместо дороги в деревне Студёные Выселки в Липецкой области