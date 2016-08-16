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Главная  /  Репортажи  /  Нарушение техники безопасности на стройке в городе Курчатове Курской области

Нарушение техники безопасности на стройке в городе Курчатове Курской области

Автор:
kartsev46_
Дата публикации:
22:50
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Нарушение техники безопасности на стройке в городе Курчатове Курской области.

  • 5
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