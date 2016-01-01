Смог в Красноярске

Автор: Алексей Крючков Дата публикации: 10:56

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Здравствуйте, В городе Красноярске стоит режим черного неба неблагоприятный метерологических условий продлили до понедельника 20 февраля , неделю стояло режим черное небо осадков не было и стояла без ветреная морозная погода ,ветер дул с востока и юго востока до 1 м/с , начал идти снег вчера в городе не видно было или смог накрыл из за природного пожара в Калифорнии. Сегодня 18 февраля в Красноярске ночью выпал снег утром в начал дуть ветер воздух стал свежее и скорее всего на следующей неделе придет потепление до + 2 гр.тепла и гисметео вместо луны показывает солнце и время , восход и заход и долгота дня нет времени --:--