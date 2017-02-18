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Главная  /  Репортажи  /  Один человек погиб в крупном ДТП на Шоссе Энтузиастов

Один человек погиб в крупном ДТП на Шоссе Энтузиастов

Автор:
denis947
Дата публикации:
13:26
  • 584
  • 2

Один человек погиб в результате столкновения восьми легковых автомобилей на перекрестке шоссе Энтузиастов и Свободного проспекта. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД. «Около 11:40 на пересечении шоссе Энтузиастов и Свободного проспекта произошло столкновение восьми легковых автомобилей, один человек погиб», - сказал собеседник агентства. Информация о пострадавших уточняется.

  • 584
  • 2

Комментарии (2)

  • Гринфельд Павел
    14:02
    Репортаж опубликован на портале АГН "Москва" в 13:57 http://www.mskagency.ru/materials/2639126 18.02.17
  • Гринфельд Павел
    14:14
    Репортаж показан по ТК "Россия 1" в программе "Вести" в 14:13 18.02.17
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