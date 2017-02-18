Один человек погиб в крупном ДТП на Шоссе Энтузиастов
- Автор:
- denis947
- Дата публикации:
- 13:26
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Один человек погиб в результате столкновения восьми легковых автомобилей на перекрестке шоссе Энтузиастов и Свободного проспекта. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД. «Около 11:40 на пересечении шоссе Энтузиастов и Свободного проспекта произошло столкновение восьми легковых автомобилей, один человек погиб», - сказал собеседник агентства. Информация о пострадавших уточняется.
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