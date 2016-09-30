Фестиваль сыра открылся на ВДНХ

Автор: Гринфельд Павел Дата публикации: 13:40

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В Москве на ВДНХ в "Доме Ремёсел" открылся фестиваль сыра. Фестиваль проходит в 47 павильоне, организованный при поддержке Школы сыроделия Олеси Шевчук. В преддверии Масленицы гости фестиваля могут попробовать и купить множество сортов фермерского сыра от сыроделов со всей России. Сыровары из Москвы, Костромы, Казани, Адыгеи, Горного Алтая и Казахстана, а также Владимирской, Липецкой, Калужской, Смоленской, Ярославской и Тульской областей представили на фестивале всевозможные сыры — камамбер, валансе, гауду, горгонзолу, рокфор с голубой плесенью, а также полутвердую качотту, том, халуми и многие другие. Фестиваль сыров открыт по 19 февраля.