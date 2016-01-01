Водитель иномарки погиб в ДТП на Варшавском шоссе

Автор: denis947 Дата публикации: 15:34

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Легковой автомобиль и рейсовый автобус столкнулись на Варшавском шоссе в ЮЗАО, водитель автомобиля погиб. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД. «Авария произошла около 13:40 напротив д. 261 по Варшавскому шоссе. Автомобиль Volkswagen столкнулся с автобусом маршрута №737, после чего врезался в мачту городского освещения. Водитель иномарки погиб на месте», - сказал собеседник агентства. В пресс-службе ГУП «Мосгортранс» назвали предположительную причину аварии. «По предварительной информации, водителю автомобиля стало плохо, он потерял управление и въехал в заднюю часть автобуса. Точную причину смерти установит дополнительная экспертиза», - говорится в сообщении.