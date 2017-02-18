Авария с участием таксиста на Большой Якиманке

Автор: tim777 Дата публикации: 16:48

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18 февраля днём в центре Москвы произошло ДТП. На Большой Якиманке столкнулись а/м "Фольксваген Поло"-такси и а/м "Лексус". Водитель такси двигался по улице Большая Якиманка по полосе "А" в сторону Якиманского проезда. В районе дома №35 перед его автомобилем со второго ряда в 1-й Хвостов переулок совершала поворот девушка, управлявшая автомобилем "Лексус". Водитель такси попытался объехать внезапную помеху, но избежать столкновения не смог. Столкнувшись с автомобилем по касательной, автомобиль такси частично вылетел на тротуар и остановился. В результате ДТП никто не пострадал. Автомобили получили различные механические повреждения. На место ДТП прибыли инспекторы ГИБДД. Обстоятельства ДТП и степень виновности его участников будут установлены в группе разбора.