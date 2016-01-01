Отчёт с мероприятия Шатун Рейс, которое состоится в 18.00 но не на Народном пр., вл. 17

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Начало в 18.00, а не 16.00 и адрес сцена у Круглого пруда, а не заброшка вл. 17 на Народном проспекте.