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Отчёт с мероприятия Шатун Рейс, которое состоится в 18.00 но не на Народном пр., вл. 17

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
20.02 21:40
  • 22
  • 0

Начало в 18.00, а не 16.00 и адрес сцена у Круглого пруда, а не заброшка вл. 17 на Народном проспекте.

  • 22
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Комментарии (0)

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