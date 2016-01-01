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Главная  /  Репортажи  /  В Калуге пожарных удивила квартира, заваленная наполовину пластиковыми бутылками

В Калуге пожарных удивила квартира, заваленная наполовину пластиковыми бутылками

Автор:
reporter40
Дата публикации:
17:42
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В общежитии на улице Пестеля 8, в Калуге случился пожар. Возгорание произошло в одной из комнат на 3-м этаже. Когда пожарные взломали дверь, то ужаснулись от увиденного. Комната до половина была забита пустой пластиковой тарой. Соседи рассказали, что их сосед, молодой парень, является только по ночам. Как он превратил свою комнату в склад вторичного сырья им не ведомо.

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