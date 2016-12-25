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Главная  /  Репортажи  /  В городе Калуге инвалидам проезд по тротупрам затруднён

В городе Калуге инвалидам проезд по тротупрам затруднён

Автор:
reporter40
Дата публикации:
01:23
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Это так называемая доступная среда для инвалидов в Калуге. Это одна из центральных улиц города - Московская.

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Комментарии (0)

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