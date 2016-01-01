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Чемпионат по колке дров среди менеджеров «#КОЛИРУБИ»

Автор:
Uwis
Дата публикации:
18:16
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В парке «Сокольники» прошел первый в России чемпионат по колке дров «#КОЛИРУБИ», приуроченный к выходу на русском языке европейского бестселлера, книги норвежского писателя и журналиста Ларса Миттинга «Норвежский лес: скандинавский путь к силе и свободе». Пять российских компаний соревновались в самом мужском «виде спорта» — колке дров, распилке бревен, разрубить с одного удара полено, наколоть дрова в покрышке, чтобы они не разлетелись, собрать самую креативную поленницу. Гости смогли попробовать настоящую кашу из топора и попить чаю.

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