Место, где зоозащитники спасали кошек из подвала

Автор: alextsaryev99 Дата публикации: 18.02 23:53

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В субботу, 18 февраля, представители зоозащитной организации "Зооправо" сообщили о том, что в ходе рейда они обнаружили бездомных кошек, замурованных в подвале по адресу: Волжский бульвар, дом 39, корпус 1. - В четверг и пятницу мы провели рейд, который выявил острую ситуацию сразу по нескольким адресам. К примеру, в доме 39 корпус 1 по Волжскому бульвару управляющая компания замуровала подвалы, в которых находятся бездомные кошки. Животные не могут выйти наружу. Местные жители вынуждены кормить их с помощью шприцев, потому как решетки приварены изнутри и закрыты пластинами с отверстиями диаметром не более сантиметра. В общей сложности сейчас в подвалах домов замуровано 40-50 животных. Кошки - единственные санитары жилых домов. Они избавляют их от крыс, у которых уже выработался стойкий иммунитет к отраве. Жильцы многоэтажек также выступают против такого варварского обращения с животными, - рассказала руководитель зоозащитной организации Анастасия Федюнина. В управе района, в свою очередь, отметили, что продыхи в подвале дома 39, корпус 1 по Волжскому бульвару заварены и вырезаться не будут. - Еще вчера по просьбам жильцов дверь в подвал была открыта. Доступ в подвал у жителей дома будет все выходные, за это время они смогут забрать оттуда всех кошек, - сообщили в управе района Кузьминки.