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Главная  /  Репортажи  /  Гусеничный трактор застрял в сугробе в Сататовской области

Гусеничный трактор застрял в сугробе в Сататовской области

Автор:
79093411999
Дата публикации:
01:12
  • 10
  • 0

По дороге домой увидел на обочине трактор гусеничный.

  • 10
  • 0

Комментарии (0)

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