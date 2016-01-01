Медиаисследование "Мобильный репортер"

"Пробка" из судов собралась в Керченском проливе

На северо-востоке столицы совершено нападение на сотрудников связи

В Самаре на Красноглинском шоссе выгорело здание кафе и автосервиса

В Калининграде с улиц не вывозят снег

В Смоленске появилась зимняя радуга

В Исторический музей в Москве выстроились большая очередь

В Аптекарском огороде найден Ждун

Глава Крыма Аксёнов остановил ремонт дороги, который выполнялся с нарушением технологии

В Челябиске снег убирают с помощью гироскутера

В Калининграде нарушают технологию укладки асфальта

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Сыро и ветрено в Москве вечером 18 февраля

Сыро и ветрено в Москве вечером 18 февраля

Автор:
Uwis
Дата публикации:
18.02 23:58
  • 17
  • 0

Сыро и ветрено в Москве вечером 18 февраля, временами идет моросящий дождь

  • 17
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

13 0
01:29 | AlTeg()
Водитель иномарки пострадал в ДТП на Бакинской улице в Москве
31 0
18.02 16:50 | alextsaryev99
Оттепель пришла в столицу
12 0
01:08 | Uwis
Фестиваль "Московская масленица" на Тверской площади в Москве