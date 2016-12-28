Огненный спектакль “Огонь от кутюр” в Новопушкинском сквере в Москве

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 00:00

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В Новопушкинском сквере вечером состоялся грандиозный огненный спектакль “Огонь от кутюр”. Одновременно 10 артистов с помощью музыкального сопровождения и огненных шляп, юбок и аксессуаров удивляли собравшихся зрителей. Настолько ярко и необычен был спектакль, что публика визжала от восторга. 10 минут незабываемого позитива и заряд хорошего настроения на долго.