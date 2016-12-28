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Главная  /  Репортажи  /  Огненный спектакль “Огонь от кутюр” в Новопушкинском сквере в Москве

Огненный спектакль “Огонь от кутюр” в Новопушкинском сквере в Москве

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
00:00
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В Новопушкинском сквере вечером состоялся грандиозный огненный спектакль “Огонь от кутюр”. Одновременно 10 артистов с помощью музыкального сопровождения и огненных шляп, юбок и аксессуаров удивляли собравшихся зрителей. Настолько ярко и необычен был спектакль, что публика визжала от восторга. 10 минут незабываемого позитива и заряд хорошего настроения на долго.

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