Огненный спектакль “Огонь от кутюр” в Новопушкинском сквере в Москве
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
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В Новопушкинском сквере вечером состоялся грандиозный огненный спектакль “Огонь от кутюр”. Одновременно 10 артистов с помощью музыкального сопровождения и огненных шляп, юбок и аксессуаров удивляли собравшихся зрителей. Настолько ярко и необычен был спектакль, что публика визжала от восторга. 10 минут незабываемого позитива и заряд хорошего настроения на долго.
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