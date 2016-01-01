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Масленичные развлечения горожан и гостей столицы на Манежной площади

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
00:04
  • 18
  • 0

В вечерние часы на Манежной площади много горожан и гостей столицы: гуляют, играют в масленичные игры, делают памятные фотографии.

  • 18
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Комментарии (0)

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