Водитель иномарки пострадал в ДТП на Бакинской улице в Москве

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Ночью на юге Москвы произошло ДТП, в котором пострадал 1 человек. На Бакинской улице, напротив дома № 8 столкнулись "Хонда Аккорд", "Опель" и "Шкода". По предварительной версии, автомобиль "Хонда" двигался по Бакинской улице в сторону Севанской улицы. На пересечении с Тимуровской улицей он врезался в левую часть автомобиля "Опель". От удара автомобиль "Хонда" вылетел на разделительный газон и остановился в левом ряду встречной полосы, а автомобиль "Опель" изменил траекторию, вылетев на загон, задел дерево и врезался в припаркованный во дворе дома автомобиль "Шкода". В результате ДТП водитель автомобиля "Опель" получил травмы. На место прибыла бригада скорой помощи, после осмотра пострадавшего госпитализировали в больницу. Остальные участники ДТП не пострадали. Незадолго до аварии в одном из рядов без опознавательных знаков стоял автомобиль, возможно он и стал косвенной причиной ДТП. Окончательные причины ДТП выяснит группа разбора.