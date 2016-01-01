Медиаисследование "Мобильный репортер"

"Пробка" из судов собралась в Керченском проливе

На северо-востоке столицы совершено нападение на сотрудников связи

В Самаре на Красноглинском шоссе выгорело здание кафе и автосервиса

В Калининграде с улиц не вывозят снег

В Смоленске появилась зимняя радуга

В Исторический музей в Москве выстроились большая очередь

В Аптекарском огороде найден Ждун

Глава Крыма Аксёнов остановил ремонт дороги, который выполнялся с нарушением технологии

В Челябиске снег убирают с помощью гироскутера

В Калининграде нарушают технологию укладки асфальта

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Водитель иномарки пострадал в ДТП на Бакинской улице в Москве

Водитель иномарки пострадал в ДТП на Бакинской улице в Москве

Автор:
AlTeg()
Дата публикации:
01:29
  • 13
  • 0

Ночью на юге Москвы произошло ДТП, в котором пострадал 1 человек. На Бакинской улице, напротив дома № 8 столкнулись "Хонда Аккорд", "Опель" и "Шкода". По предварительной версии, автомобиль "Хонда" двигался по Бакинской улице в сторону Севанской улицы. На пересечении с Тимуровской улицей он врезался в левую часть автомобиля "Опель". От удара автомобиль "Хонда" вылетел на разделительный газон и остановился в левом ряду встречной полосы, а автомобиль "Опель" изменил траекторию, вылетев на загон, задел дерево и врезался в припаркованный во дворе дома автомобиль "Шкода". В результате ДТП водитель автомобиля "Опель" получил травмы. На место прибыла бригада скорой помощи, после осмотра пострадавшего госпитализировали в больницу. Остальные участники ДТП не пострадали. Незадолго до аварии в одном из рядов без опознавательных знаков стоял автомобиль, возможно он и стал косвенной причиной ДТП. Окончательные причины ДТП выяснит группа разбора.

  • 13
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

25 0
01:16 | Аноним
Беспредел на МЦК ради руководства РЖД
75 1
18.02 16:48 | tim777
Авария с участием таксиста на Большой Якиманке
141 2
16.02 20:05 | AlTeg()
Автомобиль перевернулся в ДТП на юге Москвы
152 1
13.02 20:48 | denis947
Один человек пострадал в ДТП на Сормовской улице в Москве