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Главная  /  Репортажи  /  В подмосковном Подольске сгорели торговые павильоны

В подмосковном Подольске сгорели торговые павильоны

Автор:
Разведчик
Дата публикации:
02:21
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Загорелись одноэтажные торговые павильоны рынка "Тишинский" в городе Подольск. Продавцы одного из торговых рядов заметили, как над рынком стал подниматься дым. Работники рынка стали искать причину. Выяснилось, что загорелся один из павильонов, где продавались продукты питания. За короткое время огонь перекинулся на соседние торговые точки, а после пожар охватил весь ряд, это 10 торговых помещений. Следом за этим пламя перекинулось на соседний торговый ряд. К прибытию пожарных огонь распространился на площади около 150 квадратных метров. Все работники торговых рядов покинули свои магазины до прибытия пожарных подразделений и не пострадали. Тушение было начато с нескольких сторон. Первым делом было предотвращено дальнейшее распространение огня, после чего началась подача водяных стволов непосредственно в очаги. Товар, находившийся в горевших павильонах спасти не удалось. На ликвидацию пожара потребовалось 2 часа, в тушении принимали участие 6 пожарных расчетов. В настоящее время дознаватели ГУ МЧС России по Московской области выяснят причины пожара.

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