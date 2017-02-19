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Страшное ДТП на Мосфильмовской улице: Порш Каен протащил на капоте полкилометра сбитого пешехода

Автор:
denis947
Дата публикации:
10:37
  • 694
  • 3

Страшное ДТП произошло на западе Москвы. На улице Мосфильмовская в районе дома 34 автомобиль "Порш Каен" на огромной скорости сбил переходившего дорогу пешехода. Автомобиль с лежащим на капоте пешеходом пролетел по дороге полкилометра и вылетел в сугроб и остановился на парковке, врезавшись в три припаркованные машины. После остановки внедорожник загорелся. Пешеход от полученных травм скончался на месте. Тело погибшего зажало между автомобилями. Движение по Мосфильмовской улице из-за многочисленных обломков перекрыто.

  • 694
  • 3

Комментарии (3)

  • Max_019
    11:57
    АГН в 11:25: http://www.mskagency.ru/materials/2639226.
  • Max_019
    12:06
    В 11:02 по М24. Эфирная копия: http://www.m24.ru/videos/137807.
  • MR_Denis
    12:14
    Репортаж показан по ТК "Москва 24" в 11:02 и опубликован на портале АГН "Москва" в 11:25 http://www.mskagency.ru/materials/2639226 19.02.17. Копия эфира и ссылка на портал добавлены.
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