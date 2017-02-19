Страшное ДТП на Мосфильмовской улице: Порш Каен протащил на капоте полкилометра сбитого пешехода

Автор: denis947 Дата публикации: 10:37

694

694 3

Страшное ДТП произошло на западе Москвы. На улице Мосфильмовская в районе дома 34 автомобиль "Порш Каен" на огромной скорости сбил переходившего дорогу пешехода. Автомобиль с лежащим на капоте пешеходом пролетел по дороге полкилометра и вылетел в сугроб и остановился на парковке, врезавшись в три припаркованные машины. После остановки внедорожник загорелся. Пешеход от полученных травм скончался на месте. Тело погибшего зажало между автомобилями. Движение по Мосфильмовской улице из-за многочисленных обломков перекрыто.