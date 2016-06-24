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Главная  /  Репортажи  /  В кинотеатре на Проспекте Вернадского произошел пожар

В кинотеатре на Проспекте Вернадского произошел пожар

Автор:
denis947
Дата публикации:
11:15
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На западе Москвы по адресу: Проспект Вернадского, д. 14, в здании кинотеатра произошел пожар. Возгорание произошло в подвальном помещении, где располагается клуб. К прибытию на место первых пожарно-спасательных подразделений в здании наблюдалось задымление. Подразделения МЧС эвакуировали из здания 20 человек. В ходе обследования здания был обнаружен очаг пожара - он находился в комнате охране в одном из подсобных посещений. В результате пожара никто не пострадал.

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Комментарии (2)

  • Max_019
    12:09
    АГН в 12:06: http://www.mskagency.ru/materials/2639230.
  • MR_Denis
    12:31
    Репортаж опубликован на портале АГН "Москва" в 12:06 http://www.mskagency.ru/materials/2639230 19.02.17. Ссылка на портал добавлена.
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