В кинотеатре на Проспекте Вернадского произошел пожар

Автор: denis947 Дата публикации: 11:15

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На западе Москвы по адресу: Проспект Вернадского, д. 14, в здании кинотеатра произошел пожар. Возгорание произошло в подвальном помещении, где располагается клуб. К прибытию на место первых пожарно-спасательных подразделений в здании наблюдалось задымление. Подразделения МЧС эвакуировали из здания 20 человек. В ходе обследования здания был обнаружен очаг пожара - он находился в комнате охране в одном из подсобных посещений. В результате пожара никто не пострадал.