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Главная  /  Репортажи  /  Еженедельный выпуск программы «Мобильный репортер» на ТК «Россия 24» от 18 февраля 2017 года

Еженедельный выпуск программы «Мобильный репортер» на ТК «Россия 24» от 18 февраля 2017 года

Автор:
MR_Denis
Дата публикации:
13:27
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Еженедельный выпуск программы «Мобильный репортер» на ТК «Россия 24» от 11 февраля 2017 года. Суть проекта заключается в том, что все самые интересные и необычные репортажи, присланные на наш проект, попадут в ежедневную или еженедельную итоговую программу &laquo;Мобильный репортер&raquo;. Авторам сюжетов, которые выйдут в эфире программы, будут выплачены денежные призы. [b]11 февраля на телеканале [url=http://www.vesti.ru/videos?vid=onair]Россия 24[/url] вышел ежедневный выпуск программы [url=http://www.odnoklassniki.ru/group/54286167769095]Мобильный репортер[/url].[/b] Программа &laquo;Мобильный репортер&raquo; на ТК &laquo;Россия 24&raquo; расширяет свои границы вещания. Теперь свои программы &laquo;Мобильный репортер&raquo; выходят во Владивостоке, [url=http://trt-tv.ru/?s=%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80&t2=]Казани[/url], Нижнем Новгороде, Липецке, а также в Кузбассе. [I]Мы запустили официальное мобильное [url=http://play.google.com/store/apps/details?id=ru.mreporter#details-reviews ]приложение[/url] «Мобильный репортер» для смартфонов на платформе «Android» и мобильное [url=http://itunes.apple.com/ru/app/mobil-nyj-reporter/id445816568?l=en&mt=8]приложение[/url] «Мобильный репортер» для смартфонов на платформе «iOS».[/I] Снимайте и присылайте репортажи на сайт mreporter.ru через наше новое [url=http://play.google.com/store/apps/details?id=ru.mreporter#details-reviews ]приложение[/url] и станьте героем телеэфира!

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