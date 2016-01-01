Медиаисследование "Мобильный репортер"

"Пробка" из судов собралась в Керченском проливе

На северо-востоке столицы совершено нападение на сотрудников связи

В Самаре на Красноглинском шоссе выгорело здание кафе и автосервиса

В Калининграде с улиц не вывозят снег

В Смоленске появилась зимняя радуга

В Исторический музей в Москве выстроились большая очередь

В Аптекарском огороде найден Ждун

Глава Крыма Аксёнов остановил ремонт дороги, который выполнялся с нарушением технологии

В Челябиске снег убирают с помощью гироскутера

В Калининграде нарушают технологию укладки асфальта

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Карета скорой помощи перевернулась в результате ДТП на Звенигородском шоссе

Карета скорой помощи перевернулась в результате ДТП на Звенигородском шоссе

Автор:
tim777
Дата публикации:
14:40
  • 7
  • 0

19 февраля днём в центре Москвы произошло ДТП с участием кареты скорой медицинской помощи и легкового автомобиля. На пересечении Звенигородского шоссе и улицы 1905 года столкнулись "Мерседес Спринтер" принадлежащий 50-ой подстанции и а\м "Шкода Октавия". По предварительным данным водитель скорой, которая транспортировала пациента, двигался со стороны улицы Красная Пресня в направлении ТТК. На пересечении с улицей 1905 года на перекрёсток справа выехал а/м "Шкода". Водитель легковушки не заметил скорую и столкнулся с ней, ударив в правый борт. После удара карета скорой потеряв устойчивость, перевернулась на бок и в таком положении её протащило несколько метров. В результате аварии пострадало 2 человека. На место ДТП прибыл пожарный расчет, скорая медицинская помощь и несколько экипажей ГИБДД. Для того, чтобы поставить карету скорой помощи на колеса был задействован специальный кран. О том, кто выехал на запрещающий сигнал светофора и иные причины происшествия будет установлено в ходе расследования.

  • 7
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

40 0
13:20 | denis947
"Скорая помощь" перевернулась в ДТП на Звенигородском шоссе
694 3
10:37 | denis947
Страшное ДТП на Мосфильмовской улице: Порш Каен протащил на капоте полкилометра сбитого пешехода
33 0
17.02 20:39 | LaimeLaim
Масленичные развлечения в Новопушкинском сквере