Карета скорой помощи перевернулась в результате ДТП на Звенигородском шоссе

Автор: tim777 Дата публикации: 14:40

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19 февраля днём в центре Москвы произошло ДТП с участием кареты скорой медицинской помощи и легкового автомобиля. На пересечении Звенигородского шоссе и улицы 1905 года столкнулись "Мерседес Спринтер" принадлежащий 50-ой подстанции и а\м "Шкода Октавия". По предварительным данным водитель скорой, которая транспортировала пациента, двигался со стороны улицы Красная Пресня в направлении ТТК. На пересечении с улицей 1905 года на перекрёсток справа выехал а/м "Шкода". Водитель легковушки не заметил скорую и столкнулся с ней, ударив в правый борт. После удара карета скорой потеряв устойчивость, перевернулась на бок и в таком положении её протащило несколько метров. В результате аварии пострадало 2 человека. На место ДТП прибыл пожарный расчет, скорая медицинская помощь и несколько экипажей ГИБДД. Для того, чтобы поставить карету скорой помощи на колеса был задействован специальный кран. О том, кто выехал на запрещающий сигнал светофора и иные причины происшествия будет установлено в ходе расследования.