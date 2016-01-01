Автомобиль сбил пешехода на юго-востоке Москвы и скрылся

Автор: alextsaryev99 Дата публикации: 15:08

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На улице Маршала Чуйкова напротив дома № 14 на нерегулируемом пешеходном переходе, иномарка сбила переходившую дорогу женщину. Автомобиль по словам очевидцев, не сбавляя скорости скрылся с места происшествия. Он добавил, что пострадавшую госпитализировали в одну из больниц города. На месте наезда работают сотрудники ГИБДД. Известно лишь, что иномарка серебристого цвета с иногородними номерами. В городе объявлен план "Перехват".