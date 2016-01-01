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В Киселевске из краной течет грязная вода

Автор:
dezigner
Дата публикации:
07:28
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В городе Киселевск Кемеровской области из кранов в домах течет грязная вода

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