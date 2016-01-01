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Пожар на Мытищинской ярмарке

Автор:
Владимир Чернышков
Дата публикации:
17:09
  • 11
  • 0

На Мытищинской ярмарке горят склады.

  • 11
  • 0

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