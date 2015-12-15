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Плохая пешая доступность станции метро "Лесопарковая"

Автор:
Китаец
Дата публикации:
17:09
  • 8
  • 0

Плохая пешая доступность у станции метро Лесопарковая.

  • 8
  • 0

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