"Колобок-бол" и другие активные развлечения на Тверском бульваре в рамках фестиваля «Московская Масленица»

Автор: Uwis Дата публикации: 17:08

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Тверской бульвар стал местом активных развлечений для детей. Рядом с памятником Сергею Есенину можно покататься на деревянной горке, стилизованной под традиционные русские сани с росписью под дымковскую игрушку, поиграть в особый вид хоккея с метлой "колобок-бол", покатать большие бутафорские сырные головы на скорость, поиграть на трёхметровом ксилофоне, поиграть в баскетбол и крикет, попрыгать на батуте, проверить свою меткость.