В ДТП на западе Москвы пострадали три человека

Автор: Разведчик Дата публикации: 17:26

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Столкнулись Тойота и Мерседес. Мерседес двигался по улице Скульптора Мухиной с малой скоростью в сторону улицы Чоботовская. На пересечении с улицей Шолохова на встречной полосе для поворота налево остановился автомобиль Тойота. Когда Мерседес выехал на перекресток, то одновременно перед Мерседесом стала резко поворачивать Тойота. Водитель Мерседеса не успел затормозить и машина врезалась в правый бок Тойоты. От сильного удара кузов Тойоты деформировался, так как машина с правым рулем, то основная сила удара пришлась на сторону водителя. Молодого человека, который управлял Тойотой, зажало в салоне. На место ДТП выехали медики, пожарные и спасатели. При помощи гидравлического инструмента пострадавшего извлекли из машины и передали врачам скорой помощи. Позднее водителя Тойоты госпитализировали в 1 Градскую больницу. Также пострадали два пассажира из автомобиля Мерседес. Их также госпитализировали в городские больницы с различными травмами. Виновником ДТП будет признан водитель Тойоты, который выполняя поворот налево не пропустил встречный транспорт.