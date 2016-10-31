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Главная  /  Репортажи  /  Снегирь-засоня. Интересное природное явление в городе Чусовой

Снегирь-засоня. Интересное природное явление в городе Чусовой

Автор:
Елена Бушмелева
Дата публикации:
07:25
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Снегирь спал, не обращая никакого внимания на нас. Хотя они обычно пугливые и никогда не подпускают близко.

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Комментарии (0)

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