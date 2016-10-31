Снегирь-засоня. Интересное природное явление в городе Чусовой

Автор: Елена Бушмелева Дата публикации: 07:25

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Снегирь спал, не обращая никакого внимания на нас. Хотя они обычно пугливые и никогда не подпускают близко.