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Первая зелёная трава в феврале в столице

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
19:17
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Пасмурный и очень ветреный день в столице. В городе уже можно встретить первую зелёную травку.

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