Первая зелёная трава в феврале в столице
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 19:17
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- 22
Пасмурный и очень ветреный день в столице. В городе уже можно встретить первую зелёную травку.
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Медиаисследование "Мобильный репортер"
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Пасмурный и очень ветреный день в столице. В городе уже можно встретить первую зелёную травку.
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