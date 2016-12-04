Медиаисследование "Мобильный репортер"

"Пробка" из судов собралась в Керченском проливе

На северо-востоке столицы совершено нападение на сотрудников связи

В Самаре на Красноглинском шоссе выгорело здание кафе и автосервиса

В Калининграде с улиц не вывозят снег

В Смоленске появилась зимняя радуга

В Исторический музей в Москве выстроились большая очередь

В Аптекарском огороде найден Ждун

Глава Крыма Аксёнов остановил ремонт дороги, который выполнялся с нарушением технологии

В Челябиске снег убирают с помощью гироскутера

В Калининграде нарушают технологию укладки асфальта

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Павильон "Школа" в парке МУЗЕОн отремонтировали

Павильон "Школа" в парке МУЗЕОн отремонтировали

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
18:37
  • 6
  • 0

Павильон "Школа" в парке МУЗЕОн отреставрировали.

  • 6
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

5 0
18:37 | LaimeLaim
Масленичные павильоны установили в ЦПКиО им.Горького
17 0
18:35 | Artem_077
Блогер атлет Макс Топор провёл бесплатную тренировку в Нескучном саду
52 2
04.12.2016 18:54 | LaimeLaim
Тюбинговая горка готовится к открытию в парке МУЗЕОн