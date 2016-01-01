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Блогер атлет Макс Топор провёл бесплатную тренировку в Нескучном саду

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
18:35
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Блогер атлет, набирающий популярность в соц сетях и на Ютюбе, Макс Топор провёл бесплатную тренировку в Нескучном саду. Точка сбора была у главного входа в парк Горького в 13:00. На тренировку мог придти любой желающий, о ней Макс Топор несколько раз объявлял в своём Инстаграме. На встречу пришли порядка 70 человек. Среди юношей были и девушки, которые тоже принимали участие в уличной тренировке. Следующая тренировка будет также в воскресенье, в 13:00, о ней Макс Топор также объявит в своём аккаунте в Инстаграме. Максим известен на Ютюбе по выпускам Дневника Хача, которые ведёт Амиран Сардаров. Кстати, вчера Макс Топор оббежал Садовое кольцо с голым торсом и цепями, прикреплёнными к покрышке, которая волочилась за ним по асфальту, кроме того на нём была гипоксидная маска. Протяжённость Садового кольца 15 км.

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