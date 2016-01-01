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В Бийске на огромный сугроб "залетела" машина

Автор:
Sergey
Дата публикации:
19:15
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В Бийске на огромный сугроб "залетела" машина.

  • 30
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