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В Симферополе не освещаются улицы

Автор:
Tolya Kovalyov
Дата публикации:
10:49
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Вот так освещаются ,точнее не освещаются улицы города ,обращения в администрацию толку не дают ,одна надежда на мобильный репортер ,

  • 8
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Комментарии (0)

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