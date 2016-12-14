Медиаисследование "Мобильный репортер"

"Пробка" из судов собралась в Керченском проливе

На северо-востоке столицы совершено нападение на сотрудников связи

В Самаре на Красноглинском шоссе выгорело здание кафе и автосервиса

В Калининграде с улиц не вывозят снег

В Смоленске появилась зимняя радуга

В Исторический музей в Москве выстроились большая очередь

В Аптекарском огороде найден Ждун

Глава Крыма Аксёнов остановил ремонт дороги, который выполнялся с нарушением технологии

В Челябиске снег убирают с помощью гироскутера

В Калининграде нарушают технологию укладки асфальта

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Масленичные арт-объекты на Новом Арбате

Масленичные арт-объекты на Новом Арбате

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
20:42
  • 14
  • 0

На Новом Арбате установлены масленичные арт-объекты в авангардном стиле.

  • 14
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

25 0
22:36 | Гринфельд Павел
На юго-востоке Москвы началась метель
13 0
21:56 | Uwis
Огненное шоу "Пламенный бал" от арт-истории "Амиго" в Новопушкинском сквере
6 1
14.12.2016 01:14 | Sargo
Подготовка улицы Новый Арбат к фестивалю «Путешествие в Рождество»
10 0
17:08 | Uwis
"Колобок-бол" и другие активные развлечения на Тверском бульваре в рамках фестиваля «Московская Масленица»