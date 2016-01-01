"Север. Небо. Самолёт" - новая выставка бывшего военного лётчика Ю.Г.Мустафина в Тихвине ч.1

Автор: Leobr Дата публикации: 21:58

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Посетители тихвинской библиотеки имени Я. И. Бередниково могут посмотреть очередную персональную выставку тихвинского художника и фотографа Ю. Г. Мустафина. В прошлом морской лётчик 1 класса, он на картинах показывает суровую северную природу глазами лётчика. Предлагаю фоторепортаж с новой выставки. Среди прошлых у меня есть и снятый 5 лет назад репортаж с рассказом Ю. Г. Мустафина о своей службе на [url=http://www.mreporter.ru/reports/119683]Севере[/url].