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Пожар в Мытищах

Автор:
IvanIvan
Дата публикации:
19.02 23:01
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Пожар в Мытищах, на строительном рынке. Горели склады с линолеумом.

  • 19
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