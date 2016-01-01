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Штормовой ветер обрушился на Владивосток

Автор:
Lexa25region
Дата публикации:
08:23
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Сильный шквалистый ветер обрушился на Владивосток. Людей буквально сносит от сильных порывов ветра.

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