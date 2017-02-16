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Сильная метель бушует в Алтайском крае

Автор:
facebook351081485286086
Дата публикации:
08:26
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Метель с силой ветра до 20 метров в секунду обрушилась на Алтайский край. Видимость упала до нескольких десятков метров.

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