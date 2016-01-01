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Главная  /  Репортажи  /  Кислотная вода из под крана в поселке Игрим в ХМАО

Кислотная вода из под крана в поселке Игрим в ХМАО

Автор:
armik27
Дата публикации:
10:45
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В пол восьмого утра из крана пошла зеленая вода, пытались спустить полчаса, ничего не вышло. Ушел на работу.

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