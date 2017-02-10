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Сотни фур стоят в пробке на трассе М5 в Челябинской области

Автор:
gs301970
Дата публикации:
10:46
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Сотни фур стоят в пробке на трассе М5 в Челябинской области. Причиной стали множество аварий и гололед.


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